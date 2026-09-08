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Питерец.ру » Происшествия » На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки

На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Пушкинского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мальчик

Накануне вечером, 7 сентября около 19:45 на 674-ом километре трассы М-11 «Нева», в Пушкинском районе Петербурга 41-летний мужчина, управляя автомобилем «МАН TGX», совершил наезд на стоящий в правой полосе из-за технической неисправности (спустило колесо) автомобиль «Kia K5» под управлением 71-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Kia K5» — в состоянии клинической смерти в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в медицинское учреждение.

Оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД в 2026 году. • 71-летний водитель — 52 раза, 41-летний — 10 раз. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку. 

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