На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки

Накануне вечером, 7 сентября около 19:45 на 674-ом километре трассы М-11 «Нева», в Пушкинском районе Петербурга 41-летний мужчина, управляя автомобилем «МАН TGX», совершил наезд на стоящий в правой полосе из-за технической неисправности (спустило колесо) автомобиль «Kia K5» под управлением 71-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия пострадал 8-летний пассажир автомобиля «Kia K5» — в состоянии клинической смерти в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в медицинское учреждение.

Оба водителя неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД в 2026 году. • 71-летний водитель — 52 раза, 41-летний — 10 раз.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.