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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Скандинавия» в масовом ДТП погиб водитель грузового «Вольво»

На трассе «Скандинавия» в масовом ДТП погиб водитель грузового «Вольво»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти не трассе А-181 «Скандинавия» 

Сегодня вечером, 30 сентября около 18:20 на 81-ом километре трассы А-181 «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской области произошло столкновение 3-х транспортных средств.

58-летний мужчина, управляя автомобилем «КАМАЗ», из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 73-летней женщины, с последующим столкновением с движущимся позади грузовым автомобилем «Вольво» под управлением неустановленного водителя. 

В результате дорожного происшествия пострадали водитель и 73-летний пассажир автомобиля «Рено Сандеро», оба госпитализированы в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Неустановленный водитель грузового автомобиля «Вольво» погиб на месте от полученных травм. 

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
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