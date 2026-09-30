На трассе «Скандинавия» в масовом ДТП погиб водитель грузового «Вольво»

Сегодня вечером, 30 сентября около 18:20 на 81-ом километре трассы А-181 «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской области произошло столкновение 3-х транспортных средств.

58-летний мужчина, управляя автомобилем «КАМАЗ», из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 73-летней женщины, с последующим столкновением с движущимся позади грузовым автомобилем «Вольво» под управлением неустановленного водителя.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель и 73-летний пассажир автомобиля «Рено Сандеро», оба госпитализированы в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Неустановленный водитель грузового автомобиля «Вольво» погиб на месте от полученных травм.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.