На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали

По предварительной информации, сегодня утром, 28 сентября около 10 часов 25 минут на 99-ом километре КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области 46-летний мужчина, управляя грузовым тягачом «Даф» с полуприцепом совершил наезд на три легковых автомобиля, находившихся в средней полосе по причине ранее произошедшего ДТП.

В результате дорожного происшествия несовместимые с жизнью травмы получила 62-летняя женщина-водитель, стоявшая возле своего автомобиля. Еще два водителя госпитализированы в больницу: 42-летняя женщина - в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней степени тяжести.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.