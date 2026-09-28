ента новостей

15:32
В Петербурге задаржали наркоплантатора с Ленинского проспекта
15:26
На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали
15:12
В Петербурге в отношении водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции возбудили уголовное дело
15:04
В Петербурге задержали мигранта за кражи ювелирных изделий из частных домов в Ленобласти
14:48
В Герценовском университете обозначили задачи приема‒2027
14:40
Петербургское «Динамо» одержало победу над «Балтикой-2»
21:26
СКА одержал над «Барысом» в гостевом матче со счетом 5:3
21:19
VII Международный кинофестиваляь «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»
20:36
СКА одержал победу над «Трактором» со счетом 4:3
16:08
На развязке КАД в районе Низино будет закрыто движение на путепроводе
11:58
В Герценовском университете откроется обновленный Российско-китайский центр
11:54
В Токсовском тоннеле изменится схема движения транспорта
11:50
Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре
11:46
Фламенко-спектакль «Кармен» в Колизее
11:30
Петербург отмечает 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича
11:09
В Шлиссельбурге задержали магазинных грабителей
11:03
В Петербурге на проспекте Энгельса иномарка сбила 16-летнего подростка
10:59
В Петербурге внучка похитила ювелирные украшения у собственной бабушки
10:54
В Петербурге 19-летний юноша под угрозой ножа заставил сверстника перевести ему деньги
10:50
В Ленобласти подростки ограбил сверстника
10:46
В Петербурге иномарка сбила подростка на электровелосипеде
10:42
В Петербурге полицейские задержали квартирного наркоплантатора
10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда
10:21
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали лихача
15:24
В Петербурге пройдет музыкально-поэтический вечер «Два века русской поэзии»
13:58
Полицейские задержали мужа владелицы медцентра в Петербурге за обман пенсионеров
13:23
В ДТП на КАД пострадал пассажир такси
13:03
В Московском районе мужчина сломал створку двери троллейбуса
12:59
В Петербурге задержали «помощника» мошенников, обманувших пенсионерку с Ленинского проспекта
12:50
В Петербурге задержали 19-летнюю курьершу мошенников, обманувших подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали

На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка по факту смертельного ДТП на КАД 

По предварительной информации, сегодня утром, 28 сентября около 10 часов 25 минут на 99-ом километре КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области 46-летний мужчина, управляя грузовым тягачом «Даф» с полуприцепом совершил наезд на три легковых автомобиля, находившихся в средней полосе по причине ранее произошедшего ДТП.

В результате дорожного происшествия несовместимые с жизнью травмы получила 62-летняя женщина-водитель, стоявшая возле своего автомобиля. Еще два водителя госпитализированы в больницу: 42-летняя женщина - в тяжелом состоянии, мужчина - в состоянии средней степени тяжести. 

На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, КАД, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-07-2026, 21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
4-09-2026, 12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
16-09-2026, 10:06
Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход
3-07-2026, 12:29
На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей
21-07-2026, 12:28
В Ломоносовском районе в ДТП с пикапом погиб мотоциклист
25-09-2026, 10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:26
На КАД в Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб один человек и двое пострадали
25-09-2026, 11:03
В Петербурге на проспекте Энгельса иномарка сбила 16-летнего подростка
25-09-2026, 10:46
В Петербурге иномарка сбила подростка на электровелосипеде
25-09-2026, 10:36
В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда
Наверх