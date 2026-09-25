В Ленобласти на автодороге «Гатчина – Ополье» в ДТП погиб пассажир электровелосипеда

Накануне вечером, 24 сентября около 21:00 на 6-ом километре трассы «Гатчина – Ополье» 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся впереди электровелосипедом, на котором передвигались 39-летний мужчина с пассажиром.

В результате произошедшего столкновения водитель и пассажир электровелосипеда упали на проезжую часть. После падения пассажир оказался на полосе встречного движения, где его сбил маршрутный автобус под управлением 49-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель электровелосипеда в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, а его пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Установлено, что за текущий год водитель иномарки 25 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту трагического ДТП полицейские проводят проверку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.