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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге подростка задержали за вандализм на автобусной остановке

В Петербурге подростка задержали за вандализм на автобусной остановке

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в вандализме на автобусной остановке

Вечером 6 ноября, около 18 часов к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 44-летней гражданки, представителя одной из коммерческих организаций, которая рассказала о том, что утром того же дня возле дома 119 по Ленинскому проспекту неизвестный мужчина разбил стекла на остановке общественного транспорта, после чего скрылся с места происшествия. Размер материального ущерба составил около 9 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно‑розыскных мероприятий 8 ноября около 17 часов возле дома 118 корпус 2 по проспекту Коммунаров по подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего подростка, учащегося 9 класса одной из образовательных организаций. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ. 

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Все по теме: Кировский район, вандализм
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