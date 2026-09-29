В Невском районе задержали 20-летнего курьера мошенников

16 сентября к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 72-летней жительницы дома 20 по улице Подвойского. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что стала жертвой телефонных мошенников и отдала курьеру свои сбережения - 420 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

28 сентября около 11:15 возле дома 2 по улице Новоселов сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 20-летнего неработающего жителя Павловска.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.