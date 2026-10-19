В Петербурге пресечена криминальная деятельность двух теневых банкиров

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих мужчин 49 и 51 год, подозреваемых в организации нелегальной банковской деятельности.

По данным правоохранителей, подозреваемые с октября 2022 года по апрель 2026 года управляли криминальным бизнесом. Они использовали счета множества подконтрольных фирм-однодневок и ИП для проведения транзакций, помогая клиентам незаконно выводить наличные.

За предоставление своих услуг "теневые банкиры" взимали комиссию от 17,5% от каждой суммы. За три с половиной года им удалось заработать около 20 миллионов рублей.

Во время обысков в офисах и по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты пластиковые карты, печати подставных компаний, мобильные телефоны, компьютеры с программами для удаленного доступа к счетам, а также носители информации с финансовыми документами.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.