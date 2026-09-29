В Петербурге женщину задержали за нелегальную продажу сигарет и вейпов

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно с коллегами из Выборгского района Петербурга, пресекли незаконную деятельность 46-летней жительницы Сертолова.

Женщина подозревается в приобретении и хранении более 80 тысяч пачек табачных изделий и вейпов без обязательной маркировки для дальнейшего сбыта.

Полицейские выявили склад в Парголово на Колхозной улице, где изъяли свыше 75 тысяч упаковок сигарет и электронных никотиновых систем без идентификации. Также полицейские выявили торговую точку на Камышовой улице в Приморском районе Петербурга, где находилось ещё около 5 тысяч единиц подобной продукции. Рыночная стоимость конфискованных товаров оценивается более чем в миллион рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ. Суд принял решение о заключении её под стражу. Сейчас правоохранители выясняют все детали, источники поступления товара и возможных соучастников. Следствие и оперативные действия продолжаются.