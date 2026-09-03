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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли деятельность группы «консуматорш», обманывавших мужчин в барах

В Петербурге пресекли деятельность группы «консуматорш», обманывавших мужчин в барах

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы, завлекавшей мужчин в бары для хищения у них денег

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы, занимавшейся «консумацией». Участники заманивали мужчин в бары и рестораны города, чтобы обманом и злоупотреблением доверием похищать их деньги.

Основную роль в схеме играли девушки 18–28 лет. Они знакомились с жертвами в интернете, после длительной переписки приглашали на встречу в увеселительные заведения. Итогом становились счета за напитки и еду с сильно завышенной ценой.

Прибыль делилась между всеми членами группы, куда входили «консуматорши», организаторы, куратор переписки, а также персонал заведений — администраторы, официанты, охранники.

Накануне оперативники при поддержке Специального полка полиции и Росгвардии провели мероприятия в Петербурге, Ленинградской и Московской областях. Задержаны двое предполагаемых лидеров — мужчины 24 и 44 лет, а также 27-летний администратор-охранник и 24-летняя администратор-официантка. Все четверо задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Кроме того, установлены и доставлены в органы ещё восемь возможных участников: пять девушек, включая «консуматорш», и трое мужчин — администратор, куратор переписки и другие. Им избрана мера — подписка о невыезде.

При обысках изъято 20 телефонов, банковские карты, терминалы оплаты, документация, флешки, чеки и меню.

Следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Установлена причастность к восьми мошенничествам с ущербом около 200 тысяч рублей. Дела объединены, полиция продолжает сопровождение.


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