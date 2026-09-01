ента новостей

20:09
В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий
11:28
На КАД завершены работы в районе развязки с Московским шоссе
10:11
Выставочный проект «Переплетения». Арт-объекты из текстиля. Групповая выставка
10:05
В Ленобласти ликвидировали притон под вывеской досугового центра
10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
09:54
На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера
16:52
В Ленобласти на трассе «Пески- Сосново - Подгорье» произошло смертельное ДТП
16:10
Три съезда на развязке КАД с Волхонское шоссе перекроют с 2 по 7 сентября
14:18
В Пушкине рецидивист с ножом ограбил студента
14:00
Выставка «От Народного дома императора Николая ΙΙ к Музыкальному театру имени Ф. И. Шаляпина»
13:55
В Петербурге летние «Книжные аллеи» посетили более 370 тысяч человек
11:55
В Тихвине двое мужчин избили кочергой своих оппонентов после конфликта
11:48
Инцидент в петербургском метро произошел из-за нештатного рассоединения между вагонами поезда
11:26
В Кронштадте полицейские нашли иностранцев с нарушениями миграционного режима
11:13
В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя девушка-пассажир скутера
11:07
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с шоссе Революции
10:56
Мост через Свирь разведут для прохода состава судов «Вулкан, Демокритос»
10:48
На Васильевском острове задержали «помощницу» мошенников
10:39
На Васильевском острове мужчина с ножом ограбил сетевой магазин
13:24
В Петербурге задержали молодого человека, повредившего автобусную остановку
13:20
В Невском районе задержали мужчину, избившего свою супругу
11:32
Беглов поздравил православных верующих с праздником Успения Божией Матери
09:37
В Невском районе задержали рецидивиста за убийство знакомого в ходе пьяного конфликта
15:45
Ладожский мост разведут для прохода учебного парусного судна «Хортица»
15:40
На Софийской улице в ДТП с автобусами пострадали 12 человек
14:43
Более 1000 человек пропали без вести в Непале и Китае после наводнения в Гималаях
14:01
На «Адмиралтейских верфях» началось строительство дизель-электрической подводной лодки
13:20
В Петербурге охранник бара жестоко избил посетителя
13:15
В Невском районе собака «амстафф» напал на пятилетнюю девочку
13:08
В Лебяжьем рецидивист ограбил пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидировали притон под вывеской досугового центра

В Ленобласти ликвидировали притон под вывеской досугового центра

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Ленинградской области закрыт криминальный бизнес под вывеской досугового центра

31 августа в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 241 УК РФ, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области при поддержке спецполка Главка ликвидировали притон, который был замаскирован под банно‑бассейный комплекс в посёлке Аннино Ломоносовского района.

На месте происшествия полицейские задержали 46-летнего организатора, трёх его администраторов (42, 57 и 59 лет) и пять девушек, предоставлявших интимные услуги.

По оперативным данным, мужчина арендовал помещение для занятия проституцией. Чтобы продвинуть нелегальный бизнес, он запустил рекламу и нанял администраторов: они отвечали на звонки клиентов, вели записи, согласовывали цены и контролировали выручку, что обеспечивало стабильный доход от преступной схемы.

Задержанным организаторам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении эскортниц составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела и поиска возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, притон, проституция
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-10-2024, 20:57
В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией
17-02-2025, 15:37
В Петербурге задержали мигранта, организовавшего в караоке-клубе притон для занятия проституцией
5-06-2018, 14:55
В Московском районе прикрыт притон для занятий проституцией
9-04-2018, 16:40
В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией
3-10-2023, 09:56
В Петербурге задержали 60-летнюю петербурженку за организацию притона для занятия проституцией
10-02-2023, 11:46
В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:00
В Петербурге 18-летний молодой человек попал в ДТП на родительском автомобиле
Вчера, 09:54
На Якорной улице подросток на электросамокате попал под колеса кроссовера
31-08-2026, 16:52
В Ленобласти на трассе «Пески- Сосново - Подгорье» произошло смертельное ДТП
31-08-2026, 11:13
В Ленобласти в ДТП пострадала 15-летняя девушка-пассажир скутера
Наверх