В Ленобласти ликвидировали притон под вывеской досугового центра

31 августа в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 241 УК РФ, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области при поддержке спецполка Главка ликвидировали притон, который был замаскирован под банно‑бассейный комплекс в посёлке Аннино Ломоносовского района.

На месте происшествия полицейские задержали 46-летнего организатора, трёх его администраторов (42, 57 и 59 лет) и пять девушек, предоставлявших интимные услуги.

По оперативным данным, мужчина арендовал помещение для занятия проституцией. Чтобы продвинуть нелегальный бизнес, он запустил рекламу и нанял администраторов: они отвечали на звонки клиентов, вели записи, согласовывали цены и контролировали выручку, что обеспечивало стабильный доход от преступной схемы.

Задержанным организаторам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении эскортниц составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела и поиска возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности.