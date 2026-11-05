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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейского изобличили в противоправной деятельности

В Петербурге полицейского изобличили в противоправной деятельности

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Сотрудниками УСБ петербургского Главка пресечена противоправная деятельность полицейского

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность полицейского.

По предварительным данным установлено, что сотрудник полиции в период с 1 июня 2025 года по 9 сентября 2026 года ежемесячно получал взятки от коммерсанта, через посредника. В общей сумме полицейский получил денежные средства в размере 184 тысяч рублей за непривлечение к установленной законодательством Российской Федерации ответственности в сфере продажи контрафактной алкогольной продукции.

На основании собранных сотрудниками собственной безопасности материалов, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ.

В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Все по теме: взятки
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