В Петербурге полицейского изобличили в противоправной деятельности

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность полицейского.

По предварительным данным установлено, что сотрудник полиции в период с 1 июня 2025 года по 9 сентября 2026 года ежемесячно получал взятки от коммерсанта, через посредника. В общей сумме полицейский получил денежные средства в размере 184 тысяч рублей за непривлечение к установленной законодательством Российской Федерации ответственности в сфере продажи контрафактной алкогольной продукции.

На основании собранных сотрудниками собственной безопасности материалов, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ.

В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.