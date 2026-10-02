В Петербурге задержали мужчину за кражу драгоценностей из квартиры родственницы

28 сентября вечером к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 64-летней жительницы Красносельского района, которая сообщила, что около 18 часов ее 36-летний неработающий зять путем свободного доступа проник в квартиру ее матери в доме 6 по улице Покрышева и похитил ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 200 000 рублей.

1 октября подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенное у мужчины не изъято, подозреваемый сдал ювелирные украшения в ломбард.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по изъятию похищенного имущества.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.