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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников

В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полмиллиона рублей за «декларирование»: в Петербурге задержали 18-летнего курьера мошенников

1 сентября вечером, к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 86-летней женщины, лишившейся 500 тысяч рублей после разговора с незнакомцами по телефону. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что накануне ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками различных структур. Они сообщили о необходимости «декларирования» денежных средств и убедили женщину передать личные накопления человеку, который придет за ними. В результате около своего дома на Северном проспекте пенсионерка передала незнакомцу полмиллиона рублей. 

Сотрудники уголовного розыска уже через несколько часов, в ночь на 2 сентября, возле дома 79 по Северному проспекту по горячим следам задержали 18-летнего петербуржца.

По предварительной информации, забрав деньги у пенсионерки, молодой человек передал их неизвестному, поэтому похищенные сбережения изъять не удалось. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Молодого человека поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейские выясняют, мог ли задержанный выполнять аналогичную роль и в других эпизодах мошенничества.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
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