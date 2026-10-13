В Кудрово задержаны двое мужчин, ограбивших местного жителя

Вчера, 12 октября к полицейским Всеволожского района Ленобласти поступило заявление от 38-летнего жителя Кудрово, который сообщил о нападении на него в собственной квартире на Пражской улице.

Полицейские выяснили, что около 06:20 двое неизвестных с помощью обмана проникли в квартиру заявителя, избили его, после чего похитили наушники, книги и ежедневник. Общая сумма ущерба составила 17 300 рублей.

После нападения злоумышленники скрылись, а пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в тот же день были установлены личности предполагаемых налетчиков.

Первый подозреваемый, 43-летний местный житель был задержан около 11:00 на Пражской улице. Через несколько часов на Столичной улице задержали и его 31-летнего предполагаемого подельника. Похищенное имущество изъято.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 161 УК РФ.

Обоих задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.