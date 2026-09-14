В Невском районе рецидивист жестоко избил мужчину

13 сентября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от очевидца о том, что в доме 14 по Российскому проспекту драка.

Прибывшие на место происшествия полицейские вяснили, что в ходе конфликта 38-летний ранее судимый мужчина нанёс удары своему 55-летнему оппоненту, в результате чего он был госпитализирован в медучреждение в тяжёлом состоянии.

В этот же день вечером, 13 сентября около 23:00 возле дома 14 по Российскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении указанного преступления.

В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и поместили его в специальное помещение для задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.