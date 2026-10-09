Поймали еще двоих участников массовой драки у ТП в Приморском районе

Вечером 7 октября около торгового комплекса на Коломяжском проспекте произошла групповая драка.

По предварительной информации, конфликт начался внутри торгового центра, затем участники переместились на прилегающую территорию.

До прибытия полицейских молодые люди скрылись. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четверых предполагаемых участников конфликта, а затем установили и задержали ещё двоих.

Всего задержаны шестеро молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Всех шестерых задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.