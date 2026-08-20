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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих дебоширов, разбивших стекло в автобусе

В Петербурге задержали двоих дебоширов, разбивших стекло в автобусе

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицией Невского района задержаны два дебошира, разбившие стекло общественного транспорта

Поздним вечером 7 августа, около 23:20 к полицейским поступила информация от диспетчера автопарка о повреждении стёкол в автобусе № 140 на улице Народной, дом 8.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что двое неизвестных бросили камень в окно проезжающего мимо автобуса и с места происшествия скрылись. Сумма ущерба составила около 80 000 рублей. В ходе проведения проверки по материалу 12 августа около 19:20 возле дома 9 по Караваевской улице участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны двое неработающих 21-летних молодых людей. 

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленникам избрали меру пресечения — подписка о невыезде.

Все по теме: Невский район, хулиганство
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