В Петербурге задержали четверых участников драки у торгового центра

Ранее сообщалось, что 7 октября к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о групповой драке у торгового комплекса на Коломяжском проспекте.

По предварительным данным, конфликт начался внутри торгового центра, после чего его участники переместились на прилегающую территорию, где между ними произошла потасовка. К моменту прибытия сотрудников полиции молодые люди скрылись.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности и задержали четверых предполагаемых участников конфликта в возрасте от 14 до 18 лет.

В настоящее время полицейские продолжают мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных участников произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Задержанные будут переданы в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.