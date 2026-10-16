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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидировали технический центр мошенников

В Петербурге ликвидировали технический центр мошенников

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские ликвидировали технический центр мошенников в Петербурге

Вчера, 15 октября в Северной столице правоохранительные органы задержали двух человек, ранее имевших проблемы с законом: 22-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. Задержание проводилось в результате совместной операции Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий петербургского Главка и регионального УФСБ.

Задержанные подозреваются в том, что, будучи частью организованной преступной группы и действуя под руководством неустановленных лиц за рубежом, они управляли абонентскими терминалами для пропуска телефонного трафика через GSM-шлюзы. Целью этой деятельности являлось совершение мошеннических действий в отношении жителей России.

Предварительно установлено, что молодые люди были завербованы через мессенджер для создания в Санкт-Петербурге технического центра. Этот центр предназначался для обеспечения беспрепятственной связи участников преступной группы с потенциальными жертвами и для управления абонентскими терминалами.

22 сентября подозреваемые прибыли в город, получили от кураторов информацию об арендованной квартире и GSM-шлюз, замаскированный под усилитель звука, доставленный курьерской службой. Оборудование размещалось в съемных квартирах, которые злоумышленники меняли несколько раз в неделю.

За свою деятельность каждый из подозреваемых еженедельно получал вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное 600 единицам зарубежной валюты, которое поступало на их электронные кошельки.

Ликвидация технического центра позволила пресечь около 11 тысяч мошеннических звонков ежедневно, поступавших из-за границы.

Во время обысков было изъято банковские карты, GSM-шлюз, маршрутизатор, роутер, камеры, ноутбуки, мобильные телефоны с переписками, подтверждающими преступную деятельность и содержащими указания кураторов.

Оперативники установили причастность задержанных к как минимум 80 уголовным делам, возбужденным в Санкт-Петербурге и других регионах России.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу. Ведутся дальнейшие мероприятия по выявлению других участников преступного сообщества и эпизодов их деятельности.

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