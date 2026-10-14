В Ленобласти полицейские пресекли деятельность двоих нарколаборантов

В Ленинградской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, специализировавшейся на производстве мефедрона. Вечером 7 октября в городе Коммунар Гатчинского района, в садоводстве «Железнодорожник» проводились оперативно-следственные мероприятия сотрудниками УМВД России по Пушкинскому району при поддержке коллег из управления по контролю за оборотом наркотиков.

В ходе обыска на территории одного из дачных участков были задержаны двое мужчин – 34-летний предполагаемый организатор и химик, а также его 29-летний подельник, занимавшийся распространением наркотиков. Оба задержанных не имели официального трудоустройства и ранее не привлекались к уголовной ответственности.

На месте обнаружено и изъято оборудование для производства наркотиков, включая 7 лотков с жидкостью общим весом более 5,3 килограмма. Экспертиза подтвердила, что в одной части изъятого содержится наркотическое средство мефедрон массой свыше 1 килограмма. Остальные образцы еще предстоит исследовать. Также изъято более 1400 литров химических реактивов и прекурсоров, лабораторная посуда, весы и защитная экипировка.

Кроме того, в лесном массиве оперативники обнаружили тайник-закладку, созданный одним из задержанных. В нем находился герметично упакованный полимерный пакет с мефедроном весом 100,3 грамма.

Установлено, что подозреваемые занимались производством и распространением запрещенных веществ с ноября прошлого года, используя для сбыта тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 (ч. 3) и 228.1 (ч. 5) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.