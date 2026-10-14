ента новостей

20:47
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
20:43
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
20:39
На трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» между Жабино и Сяськелево введут реверсивное движение
13:37
В Ленобласти задержали водителя, перевозившего наркотики
12:19
В Невском районе задержали грабителя из продовольственного магазина
11:20
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность двоих нарколаборантов
10:14
На трассе «Кола» на транспортной развязке в районе Разметелево полностью перекроют все съезды
10:11
На трассе «Кола» на Синявинской транспортной развязке введут реверсивное движение
10:06
В трех района Петербурга введут ограничения на движение транспорта с 15 октября
10:01
На КАД возле Вантового моста произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей
12:02
Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава «Аллек», «Василий Никитин» и «Иеволи Оранж»
11:48
В Гатчине задержан подозреваемый в избиении мужчины у кафе в деревне Большие Колпаны
11:35
В Кудрово задержаны двое мужчин, ограбивших местного жителя
11:27
В центре Петербурга девушка на каршеринговом автомобиле сбила 13-летнюю девочку на самокате
11:22
В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении посетителя фуд-корта
11:13
В Петербурге женщина с ножом напала на троих мужчин
10:44
В Царском Селе началась реставрация павильона «Грот» – архитектурного шедевра XVIII века
10:27
В Петербурге пройдёт XIV Петербургский международный форум здоровья
10:18
В Петербурге полицейские в ходе рейда по барам изъяли более 125 литров сомнительного алкоголя
10:09
В центре Петербурга после ДТП два автомобиля вылетели на тротуар. Пострадала женщина
14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
13:54
Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России
12:13
В Петербурге стартует традиционная Неделя чистоты
11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
11:35
В центре Петербурга задержали подозреваемых в стрельбе из пневматики
11:23
В Мурино задержали подозреваемого в поджоге гаража и автомобиля соседа
10:33
В Петербурге упрощена процедура получения бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей
09:58
Полицейские Петербурга задержали участников мошеннической схемы с льготной ипотекой
21:16
В Красном Селе пьяный лихач врезался в памятник воинской славы
23:57
Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские пресекли деятельность двоих нарколаборантов

В Ленобласти полицейские пресекли деятельность двоих нарколаборантов

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские пресекли деятельность двоих нарколаборантов в Гатчинском районе Ленинградской области

В Ленинградской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, специализировавшейся на производстве мефедрона. Вечером 7 октября в городе Коммунар Гатчинского района, в садоводстве «Железнодорожник» проводились оперативно-следственные мероприятия сотрудниками УМВД России по Пушкинскому району при поддержке коллег из управления по контролю за оборотом наркотиков.

В ходе обыска на территории одного из дачных участков были задержаны двое мужчин – 34-летний предполагаемый организатор и химик, а также его 29-летний подельник, занимавшийся распространением наркотиков. Оба задержанных не имели официального трудоустройства и ранее не привлекались к уголовной ответственности.

На месте обнаружено и изъято оборудование для производства наркотиков, включая 7 лотков с жидкостью общим весом более 5,3 килограмма. Экспертиза подтвердила, что в одной части изъятого содержится наркотическое средство мефедрон массой свыше 1 килограмма. Остальные образцы еще предстоит исследовать. Также изъято более 1400 литров химических реактивов и прекурсоров, лабораторная посуда, весы и защитная экипировка.

Кроме того, в лесном массиве оперативники обнаружили тайник-закладку, созданный одним из задержанных. В нем находился герметично упакованный полимерный пакет с мефедроном весом 100,3 грамма.

Установлено, что подозреваемые занимались производством и распространением запрещенных веществ с ноября прошлого года, используя для сбыта тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 (ч. 3) и 228.1 (ч. 5) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-07-2026, 10:25
В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
20-08-2026, 13:01
В Петербурге ликвидирован подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков
23-07-2026, 09:59
В Ленобласти полицейские изъяли почти килограмм амфетамина
15-09-2026, 10:36
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в распространении запрещённых веществ
8-09-2026, 10:42
Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков
10-09-2026, 14:57
В Василеостровском районе пресечена деятельность наркоплантатора

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:01
На КАД возле Вантового моста произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей
Вчера, 11:27
В центре Петербурга девушка на каршеринговом автомобиле сбила 13-летнюю девочку на самокате
Вчера, 10:09
В центре Петербурга после ДТП два автомобиля вылетели на тротуар. Пострадала женщина
12-10-2026, 14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Наверх