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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали двоих мужчин за сбыт наркотиков и психотропных веществ

В Невском районе задержали двоих мужчин за сбыт наркотиков и психотропных веществ

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Невском районе полицейские пресекли деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков и психотропных веществ

19 октября в Петербурге задержали двух подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков — 35‑летнего и 40‑летнего местных жителей. Операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского Главка совместно с коллегами из Невского района.

По данным полиции, 35‑летний мужчина был организатором преступной группы и занимался оптовым сбытом запрещённых веществ. Его 40‑летний сообщник участвовал в распространении и выращивал наркосодержащие растения.

При обысках по адресам на улице Бабушкина нашли и изъяли наркотики, психотропные вещества и оборудование. В квартире 35‑летнего подозреваемого обнаружили: 301,4 г амфетамина (в двух из пяти пакетов), пакеты с веществами растительного и кристаллического происхождения, электронные весы.

У 40‑летнего мужчины изъяли: более 318 г марихуаны, два куста конопли, оборудование для выращивания растений, электронные весы.

Общая масса изъятых веществ предварительно превысила 1,3 кг — точный состав и вес части находок установят по итогам экспертиз.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантов задержали по статье 91 УПК РФ.

Сейчас полиция выясняет, откуда поступали запрещённые вещества, и проверяет причастность мужчин к другим преступлениям.

Все по теме: Невский район, наркотики
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