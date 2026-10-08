В Петербурге задержали подозреваемых в разбое и грабеже

6 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте у дома 14 на Пулковском шоссе, в котором участвовали неизвестные.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что ночью того же дня трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет в ходе внезапной ссоры избили 19-летнего мужчину, ударив его руками по лицу и телу. После этого они забрали у него два мобильных телефона общей стоимостью около 67 тысяч рублей и уехали на автомобиле «Дэу Нексия».

Потерпевшего госпитализировали с травмами средней тяжести.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками ДПС остановили указанную машину у того же дома. Троих находившихся в ней доставили в отдел для разбирательства.

В отношении одного из задержанных возбуждено дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ, в отношении второго — по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Первый заключён под стражу в порядке ст. 91 УПК РФ, второму избрана подписка о невыезде.