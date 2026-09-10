ента новостей

14:52
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на крупную сумму
14:49
Пьяный житель Краснодарского края повредил автомобиль скорой помощи в центре Петербурга
14:44
В Парголово охранник апарт-отеля выстрелил в мужчину из сигнального пистолета
14:40
В Петербурге задержали двоих молодых людей, повредивших автобус
20:19
VII Международный Тихвинский кинофестиваль «Под Покровом Божией Матери Тихвинская»
10:16
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
15:51
На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
10:55
Ладожский мост полностью закроют на два часа для геодезической съёмки
10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
10:42
Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков
19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
12:41
Выставка Сергея Кожары «Укрощение кентавров»
12:28
Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»
12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
12:20
В Петербурге задержали пенсионерку, выступившую курьером у мошенников
12:12
В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом
12:07
В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи
11:01
В центре Петербурга задержали иностранца с наркотиком в кармане
10:58
В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских
09:58
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
09:56
На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение
19:38
«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на крупную сумму

В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на крупную сумму

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на крупную сумму

7 сентября в дежурную часть полиции по Красногвардейскому району Петербурга обратилась 86-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

По её словам, 1 сентября около 19:00 неизвестные лица, действуя под видом процедуры декларирования средств, убедили её передать курьеру 1 455 000 рублей.

8 сентября в 18:40 сотрудники полиции задержали в подъезде дома 35 на проспекте Просвещения 25-летнего мужчину без официального трудоустройства, подозреваемого в этом преступлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Все по теме: Красногвардейский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-09-2024, 11:25
Во Фрунзенском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
13-03-2026, 13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
21-08-2026, 11:16
В Петербурге поймали 25-летнего курьера мошенников, за обман пенсионерки
4-09-2026, 12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
24-07-2026, 12:39
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников
20-05-2026, 10:44
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Просвещения

Происшествия на дорогах

8-09-2026, 10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
7-09-2026, 19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
7-09-2026, 12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
5-09-2026, 15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
Наверх