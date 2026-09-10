В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку на крупную сумму

7 сентября в дежурную часть полиции по Красногвардейскому району Петербурга обратилась 86-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

По её словам, 1 сентября около 19:00 неизвестные лица, действуя под видом процедуры декларирования средств, убедили её передать курьеру 1 455 000 рублей.

8 сентября в 18:40 сотрудники полиции задержали в подъезде дома 35 на проспекте Просвещения 25-летнего мужчину без официального трудоустройства, подозреваемого в этом преступлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде.