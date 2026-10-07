В Петербурге задержали подозреваемого в грабеже швеи

1 октября в дежурную часть полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от 54-летней работницы ателье, расположенного на проспекте Авиаконструкторов.

Женщина сообщила, что в помещение организации вошёл неизвестный мужчина, который, применив к ней физическое насилие, потребовал перевести ему 10 тысяч рублей. Угроза была приведена в исполнение, после чего злоумышленник покинул место происшествия.

6 октября около 16:00 сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого преступника и задержали его у дома №61 по Дибуновской улице. Им оказался 45-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж, совершённый с применением насилия).

Подозреваемый заключён под стражу в порядке, предусмотренном статьёй 91 УПК РФ.