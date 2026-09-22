В Красносельском районе мужчина поджог автомобиль из-за конфликта с владелицей

В Красносельском районе Петербурга 21 сентября около трёх часов ночи очевидцы сообщили в полицию о возгорании автомобиля возле участка на 10-й линии СНТ «Торики-2».

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили автомашину марки «Хавал» с полностью выгоревшим моторным отсеком. Владелица, 41-летняя женщина, написала заявление: неизвестный поджёг её транспорт в промежутке с 00:30 до 02:50. Ущерб оценён в 2,5 миллиона рублей.

По данному факту следователями было возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

21 сентября около 22:30 в доме на 9-й линии того же СНТ полицейские задержали подозреваемого — 42-летнего мужчину.

Полицейские выяснили, что задержанный действовал из-за личного конфликта. Его доставили в отдел, составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и поместили в спецпомещение для задержанных.



