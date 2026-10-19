В Петро-Славянке полицейские проверили миграционный рейд

В поселке Петро-Славянка Колпинского района, на территории оптово-распределительного комплекса, сотрудники миграционной службы Санкт-Петербурга при содействии Росгвардии провели внезапную проверку. Эта операция, являющаяся частью комплексной профилактической кампании, была нацелена на выявление случаев несоблюдения миграционных законов.

В ходе рейда было проверено 98 иностранных граждан, чьи документы и личные данные сверялись с базами данных МВД России. В результате проверки у четверых мигрантов обнаружены нарушения правил и режима пребывания в стране.

Эти лица были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и возможного привлечения к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ.

Кроме того, у руководства организации была запрошена документация для дополнительной проверки соответствия миграционным требованиям. По итогам анализа собранных материалов будет оформлен акт проверки.

Данные мероприятия проводятся полицией регулярно с целью предотвращения нарушений миграционного законодательства и усиления контроля за соблюдением иностранцами установленных правил пребывания в Российской Федерации.