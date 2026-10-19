ента новостей

10:35
В Петербурге за три года отремонтировано 213 квартир детей-сирот
10:09
В Синявино задержали мужчину, который сдал в ломбард украшения своей матери
10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
20:28
«Динамо-СПб» ушло от поражения во Владимире на 93-й минуте
12:30
В Петро-Славянке полицейские проверили миграционный рейд
12:12
В Авиагородке дорожники завершили ремонт на Стартовой улице
11:55
В Ленобласти на путепроводе в районе Низино полностью перекроют движение
10:29
В Киришах пьяная женщина размахивала ножами в магазине
10:23
Иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района»
10:20
Выставка «Полный сюр. Эффект Дали»
10:17
Работы на Ладожском мосту ведутся строго по графику
10:11
В Петергофе конфликт в автобусе закончился поножовщиной
10:07
В Петербурге пресечена криминальная деятельность двух теневых банкиров
09:59
«Зенит» одержал победу в матче с «Ахматом» со счетом 3:2
13:44
Мост через Свирь разведут для прохода барже-буксирного состава «Бравый», «Экомарин-3» и «Вулкан»
11:43
В Кронштадте выявили схему организации незаконной миграции
10:02
В Петербурге открыли выставочный проект «Месяц музеев»
09:59
«Динамо-СПб» завершило выступление в Кубке России
09:53
В Петербурге ликвидировали технический центр мошенников
20:42
СКА потерпел поражение от «Лады» со счетом 0:1
15:17
Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» в КЗ «У Финляндского»
15:11
На трассе «Кола» в районе Ладожского моста перекроют одну полосу движения
15:08
В Петербурге пройдет XXVI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКИТ»
15:06
Мост через Свирь разведут для прохода по реке ледокола «Капитан Плахин»
10:14
В Кудрово задержали распространителя «синтетики»
10:09
В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень
10:03
В Ленобласти водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с Газелью «Некст»
20:47
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
20:43
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петро-Славянке полицейские проверили миграционный рейд

В Петро-Славянке полицейские проверили миграционный рейд

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ГУ МВД
Миграционный рейд в Колпинском районе: полицейские проверили почти сотню иностранцев

В поселке Петро-Славянка Колпинского района, на территории оптово-распределительного комплекса, сотрудники миграционной службы Санкт-Петербурга при содействии Росгвардии провели внезапную проверку. Эта операция, являющаяся частью комплексной профилактической кампании, была нацелена на выявление случаев несоблюдения миграционных законов.

В ходе рейда было проверено 98 иностранных граждан, чьи документы и личные данные сверялись с базами данных МВД России. В результате проверки у четверых мигрантов обнаружены нарушения правил и режима пребывания в стране.

Эти лица были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и возможного привлечения к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ.

Кроме того, у руководства организации была запрошена документация для дополнительной проверки соответствия миграционным требованиям. По итогам анализа собранных материалов будет оформлен акт проверки.

Данные мероприятия проводятся полицией регулярно с целью предотвращения нарушений миграционного законодательства и усиления контроля за соблюдением иностранцами установленных правил пребывания в Российской Федерации.

Все по теме: Колпинский район, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-07-2026, 13:22
В Славянке полицейские искали мигрантов на стройплощадках
21-08-2026, 10:06
В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд по хостелам
10-08-2026, 11:19
В Ленобласти полицейские продолжают проверки строительных объектов
7-10-2026, 11:20
В Адмиралтейском районе полицейские провели масштабные рейды, направленные на выявление нарушений законодательства и обеспечение правопорядка
18-08-2026, 10:15
В Выборгском районе Ленобласти полицейские провели масштабный рейд
13-10-2026, 10:18
В Петербурге полицейские в ходе рейда по барам изъяли более 125 литров сомнительного алкоголя

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
Сегодня, 10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
15-10-2026, 10:09
В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень
15-10-2026, 10:03
В Ленобласти водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с Газелью «Некст»
Наверх