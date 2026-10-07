В Адмиралтейском районе полицейские провели масштабные рейды, направленные на выявление нарушений законодательства и обеспечение правопорядка

В Адмиралтейском районе Петербурга полиция и ФСО провели крупное оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению нарушений закона и поддержанию правопорядка.

Проверки прошли на Митрофаньевском шоссе и Московском проспекте. Участвовали спецполк полиции, миграционные подразделения, Госавтоинспекция и кинолог со служебной собакой.

За время рейда проверили 217 машин и 302 человека, среди которых 27 иностранных граждан. Основное внимание уделялось соблюдению миграционного законодательства.

В отдел полиции доставлен иностранный гражданин из реестра контролируемых лиц. У него выявлены признаки нарушения режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП.

Госавтоинспекция зафиксировала нарушения ПДД: управление без прав, невыполнение законных требований полиции, отказ от медосвидетельствования.

Составлено 7 административных протоколов и вынесено 8 постановлений. Троих человек направили на химико-токсикологическое исследование.

Такие совместные рейды проводятся для профилактики правонарушений, поиска нарушителей и обеспечения безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга.