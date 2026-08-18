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Питерец.ру » Происшествия » В Выборгском районе Ленобласти полицейские провели масштабный рейд

В Выборгском районе Ленобласти полицейские провели масштабный рейд

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Порядок под контролем: в Выборгском районе Ленобласти прошел масштабный рейд

Сотрудники правоохранительных органов провели масштабную проверку в Выборгском районе Ленинградской области, охватившую населенные пункты и садоводства вблизи аэродрома Прибылово. В операции участвовали полицейские, представители регионального УФСБ и Госавтоинспекции.

Основное внимание уделялось проверке частных домов, граждан и транспортных средств в поселках Прибылово, Глебычево, Ключевое, а также в СНТ «Полет» и «Родник». Всего было проверено 155 домов, 189 граждан, среди которых 21 иностранец, и 65 автомобилей.

По итогам проверок трое иностранных граждан были доставлены в местный отдел полиции для выяснения обстоятельств возможных нарушений миграционного законодательства.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 8 нарушений ПДД. Были выявлены случаи управления автомобилем без прав, нарушения правил регистрации, проезда железнодорожных переездов и другие.

Целью подобных совместных рейдов является укрепление правопорядка и общественной безопасности, а также пресечение нарушений миграционного и административного законодательства. Планируется продолжение аналогичных мероприятий.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
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