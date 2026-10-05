В Приморском районе полицейские проверяли стойплощадки

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции организовали широкомасштабную профилактическую операцию на строительных площадках.

Мероприятия затронули четыре объекта, расположенных на Плесецкой улице. Правоохранители проверили 617 человек, из которых 514 оказались гражданами других государств.

По итогам проверки в отделы полиции УМВД по Приморскому району были доставлены шесть лиц, подозреваемых в нарушении миграционных правил согласно статье 18.8 КоАП РФ.

Особый акцент был сделан на проверке транспортных средств. Инспекторы Госавтоинспекции осмотрели 87 автомобилей, выявив ряд нарушений, которые привели к составлению административных протоколов по части 3 статьи 12.23, части 1 статьи 12.29 и части 2 статьи 12.16 КоАП РФ.

Такие профилактические мероприятия проводятся в регионе регулярно. Руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области держит под контролем соблюдение миграционного законодательства.