В Ленобласти полицейские продолжают проверки строительных объектов

В деревне Порошкино, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области, правоохранители провели внеплановую инспекцию на стройплощадке. Мероприятие, осуществленное сотрудниками миграционной службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке спецподразделения полиции, было направлено на проверку соблюдения миграционного законодательства.

В ходе рейда было проверено 43 иностранных гражданина. По итогам проверки выяснилось, что 13 из них незаконно осуществляли трудовую деятельность, не имея необходимых разрешительных документов. В их отношении возбуждены административные дела по статье 18.10 КоАП РФ, предусматривающие наказание в виде штрафа и последующего выдворения за пределы России.

Дополнительно, трое иностранных граждан столкнулись с административной ответственностью по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в РФ. Им также назначены штрафы и предусмотрено выдворение.

В настоящее время полиция выясняет, кто привлек выявленных мигрантов к работе, чтобы применить меры к работодателю согласно статье 18.15 КоАП РФ.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжает активно бороться с нарушениями миграционного законодательства, и эта работа находится под постоянным контролем ведомства.