В Петербурге задержали «романтика», ограбившего цветочный магазин

13 августа около полуночи к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация от женщины продавца цветочного магазина, расположенного возле дома 21 по проспекту Наставников, о нападении на нее неизвестного мужчины в помещении магазина.

На месте происшествия 67-летняя пострадавшая рассказала стражам порядка, что неизвестный, находясь в помещении цветочного магазина, ударил ее и забрал букет, стоимостью 6 500 рублей, после чего скрылся.

За медицинской помощью женщина не обращалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ.

В ночь на 18 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Наставников по подозрению в совершении указанного преступления задержали 27-летнего местного жителя. Подозреваемый, ранее судим за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.