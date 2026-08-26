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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина за заведомо ложное сообщение

В Петербурге задержан мужчина за заведомо ложное сообщение

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Петербурга задержали мужчину за заведомо ложное сообщение

Вечером 24 августа, около 16:15 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный мужчина сообщил о якобы существующей угрозе, находясь на проходной одного из медицинских учреждений на Северном проспекте.

На место незамедлительно прибыл наряд полиции. Здание и прилегающая территория были обследованы.

Опасных веществ и предметов обнаружено не было. Эвакуацию не проводили.

Полицейские также изъяли записи камер видеонаблюдения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность предполагаемого нарушителя. 25 августа около 16:00 на улице Есенина был задержан 45-летний подозреваемый и доставлен в отдел полиции. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

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