В центре Петербурга двое молодых людей напали на администратора магазина

8 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о нападении на администратора одного из сетевых магазинов в доме 32 на набережной реки Фонтанки.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое молодых людей попытались вынести неоплаченный товар — энергетические напитки и молочные коктейли. Когда администратор магазина попытался их остановить, злоумышленники избили его, после чего скрылись с похищенным.

Пострадавшего доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых — 23-летнего и 17-летнего жителей Санкт-Петербурга. Третьего участника происшествия допросили в качестве свидетеля.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.