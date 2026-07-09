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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга двое молодых людей напали на администратора магазина

В центре Петербурга двое молодых людей напали на администратора магазина

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Попытка украсть продукты из магазина обернулась для двоих петербуржцев уголовным делом

8 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о нападении на администратора одного из сетевых магазинов в доме 32 на набережной реки Фонтанки.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что трое молодых людей попытались вынести неоплаченный товар — энергетические напитки и молочные коктейли. Когда администратор магазина попытался их остановить, злоумышленники избили его, после чего скрылись с похищенным. 

Пострадавшего доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых — 23-летнего и 17-летнего жителей Санкт-Петербурга. Третьего участника происшествия допросили в качестве свидетеля. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Центральный район, грабеж
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