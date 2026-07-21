В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже из сетевого магазина

Вчера, 20 июля к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о хищении товара из магазина, расположенного на Каштановой аллее города Кудрово.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный попытался вынести из торгового зала 10 флаконов шампуня без оплаты. При попытке сотрудницы магазина остановить его мужчина ударил ее дверью и скрылся с похищенным. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнего подозреваемого.

Похищенный товар к моменту задержания был реализован.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.