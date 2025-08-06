В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого

5 августа 2025 года в 22 часа 43 минуты к полицейским поступило сообщение об убийстве, произошедшем в квартире, расположенной в доме номер 3 на Центральной улице поселка Суходолье, входящего в Приозерский район Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в указанной квартире тело мужчины 34 лет, являвшегося жителем близлежащего населенного пункта. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала наличие ножевого ранения в шейной области, ставшего причиной смерти.

На месте преступления сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых в совершении данного деяния: женщина 39 лет, имеющая в прошлом неоднократные судимости, и мужчина 37 лет.

Задержанные лица были переданы в распоряжение следственных органов для проведения дальнейших процессуальных действий. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства.