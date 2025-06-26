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Питерец.ру » Происшествия » Житель поселка Назия взорвал гранату возле двери соседа

Житель поселка Назия взорвал гранату возле двери соседа

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали мужчину, использовавшего страйкбольную пиротехнику в ходе ссоры с соседом в поселке Назия 

25 июня 2025 года, около 15 часов 45 минут, в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от гражданина, проживающего в доме номер 20 по Школьному проспекту поселка Назия. Заявитель сообщил о возникшем конфликте с соседом, мужчиной 39 лет, проживающим в том же доме, причиной которого стало громкое прослушивание музыкальных произведений. В качестве акта мести, сосед привел в действие страйкбольную гранату.

В результате данного происшествия, физические повреждения никем не были получены.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции произвели задержание нарушителя спокойствия непосредственно в его квартире. Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента.

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