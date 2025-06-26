Житель поселка Назия взорвал гранату возле двери соседа

25 июня 2025 года, около 15 часов 45 минут, в правоохранительные органы Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от гражданина, проживающего в доме номер 20 по Школьному проспекту поселка Назия. Заявитель сообщил о возникшем конфликте с соседом, мужчиной 39 лет, проживающим в том же доме, причиной которого стало громкое прослушивание музыкальных произведений. В качестве акта мести, сосед привел в действие страйкбольную гранату.

В результате данного происшествия, физические повреждения никем не были получены.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции произвели задержание нарушителя спокойствия непосредственно в его квартире. Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших процессуальных действий и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного инцидента.