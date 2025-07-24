В Ленобласти задержали подозреваемых в магазинном грабеже

22 июля 2025 года, в 16 часов 4 минуты, в правоохранительные органы Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение от 41-летнего управляющего торговой точки, расположенной по адресу: поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, дом 53. В заявлении указывалось о совершении хищения товарно-материальных ценностей из магазина тремя неустановленными лицами на общую сумму 12 999 рублей. После совершения преступления злоумышленники скрылись с места происшествия на транспортном средстве марки «Хендай Солярис».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

23 июля 2025 года, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, при несении службы у дома номер 2 по проспекту Большевиков, был остановлен автомобиль, соответствующий приметам, указанным в ориентировке. Водитель транспортного средства, 34-летний гражданин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж, был задержан.

В тот же день, в городе Кудрово Ленинградской области, а также в торговом зале, расположенном на Московском проспекте, оперативными сотрудниками были задержаны двое граждан: 35-летний уроженец Северо-Кавказского региона и 31-летний житель указанного района, подозреваемые в участии в совершении вышеуказанного преступления.

Все задержанные лица были доставлены в отделение полиции для проведения комплекса необходимых процессуальных действий.