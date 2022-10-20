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Питерец.ру » Происшествия » Петербуржца подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика на даче в Токсово

Петербуржца подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика на даче в Токсово

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс
Петербуржец на даче в Токсово изнасиловал 7-летнего мальчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вчера к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области обратилась мать 7-летнего мальчика, которая заявила на 44-летнего мужчину. По словам женщины, мальчик со своим отцом 18 октября находился в гостях на даче подозреваемого в СНТ «Экология» в поселке Токсово, Всеволожского района Ленобласти. Там хозяин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, 2015 года рождения.

Сегодня ночью подозреваемого задержали в его квартире на Канонерской улице и доставили в полицию Всеволожского района.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина ранее судим за кражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район насильник педофил
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