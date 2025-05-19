В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого

19 мая в правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии, а именно о конфликте с применением физической силы, произошедшем в доме номер 74 по улице Урицкого в городе Луга.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили молодого человека, восемнадцати лет, с колото-резаной раной в области шеи. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении данного преступления в квартире указанного дома был задержан 38-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной инцидента послужил словесный конфликт, возникший из-за повышенного уровня шума в квартире, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом в область шеи восемнадцатилетнему юноше, находившемуся в гостях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.