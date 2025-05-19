ента новостей

17:00
Выставка «Частный сектор»
14:48
В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Сперанскому
14:43
на Смоленском кладбище украли надгробие с детской могилы
14:36
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»
14:29
Ушёл из жизни выдающийся балетмейстер Юрий Григорович
13:57
Выставка французского художника Димитри Зоэллена «713 жизней Чарли»
13:53
Выставка Евгения Тыкоцкого «Встречи и расставания»
13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
13:36
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра
13:14
В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены
13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
13:06
На улице Полярников пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина
10:41
С днем фармацевта
10:02
Коррупция в полиции: выявлен случай взятки
01:39
В 29-м туре чемпионата РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Ростовом», а «Краснодар» выиграл в Оренбурге
21:15
Баскетбольный «Зенит» выиграл пятый серии у краснодарского «Локомотива» и повёл в полуфинале 3–2, Бэйкон набрал 30 очков, Фрейзер – 29
13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
12:24
На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде
12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:37
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров
11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
09:42
Сколько СПб заработал на туристах?
09:14
СПбМТСБ желает начать работу с исламскими финансами
21:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук заняла 6-е место на чемпионате Азии, Валентина Гунина – 7-е, Лея Гарифуллина – 11-е, Мария Якимова – 25-е
21:12
Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер – герой и антигерой баскетбольного «Зенита»
20:15
В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате
20:10
В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни»
13:11
На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
12:56
В Разметелево жестоко избили посетителя магазина
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого

В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Лужского района Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого

19 мая в правоохранительные органы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о происшествии, а именно о конфликте с применением физической силы, произошедшем в доме номер 74 по улице Урицкого в городе Луга.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили молодого человека, восемнадцати лет, с колото-резаной раной в области шеи. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении данного преступления в квартире указанного дома был задержан 38-летний мужчина.

По предварительным данным, причиной инцидента послужил словесный конфликт, возникший из-за повышенного уровня шума в квартире, в ходе которого подозреваемый нанес удар ножом в область шеи восемнадцатилетнему юноше, находившемуся в гостях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, ножевое ранение, убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Сегодня, 13:14
В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены
23-01-2023, 13:04
В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве студента
3-07-2023, 11:28
В Киришах мужчина ударил ножом собственного брата
3-06-2023, 11:45
Под Лугой ссора соседей закончилась поножовщиной
6-12-2023, 13:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине
16-05-2025, 12:15
В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
17-05-2025, 13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
17-05-2025, 13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
16-05-2025, 20:15
В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате
Наверх