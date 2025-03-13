На Товарищеском проспекте задержали подозреваемого в убийстве супруги

Сегодня ранним утром, 13 марта около 04 часов 35 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация об убийстве в квартире дома 32 корпус 1 по Товарищескому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в квартире, по предварительным данным, 43-летний мужчина несколькими ударами кухонного ножа убил свою 36-летнюю жену.

Подозреваемого задержали на месте преступления. В квартире также находилась 64-летняя мать погибшей и двое детей, мальчики 2 и 7 лет. Теще также была нанесена резанная рана запястья.

Семья на учете в правоохранительных органах не состояла и числилась благополучной, однако у мужчины в последнее время с супругой были постоянно напряженные отношения и в недавнем времени ему были прописаны антидепрессанты. Сам же подозреваемый мотивы убийства обьяснить не может.

Задержанного доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.