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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины

В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в избиении пожилой женщины на Волхонском шоссе

29 июля 2025 года в отделение полиции Красносельского района обратился 60-летний сотрудник школы-интерната Олимпийского резерва, занимающий должность инструктора. Он сообщил о нанесении ему телесных повреждений 22 июля того же года. Инцидент произошел возле дома номер 123 по Волхонскому шоссе, где у него возникла внезапная ссора с неустановленным лицом, в результате которой он получил множественные переломы ребер и гематомы.

В связи с изложенными обстоятельствами следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

4 августа 2025 года в 16 часов 20 минут сотрудниками уголовного розыска у дома номер 9 по улице Тамбасова был задержан 48-летний гражданин, являющийся председателем жилищного кооператива. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Красносельский район, телесные повреждения, пенсионеры
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