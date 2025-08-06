В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины

29 июля 2025 года в отделение полиции Красносельского района обратился 60-летний сотрудник школы-интерната Олимпийского резерва, занимающий должность инструктора. Он сообщил о нанесении ему телесных повреждений 22 июля того же года. Инцидент произошел возле дома номер 123 по Волхонскому шоссе, где у него возникла внезапная ссора с неустановленным лицом, в результате которой он получил множественные переломы ребер и гематомы.

В связи с изложенными обстоятельствами следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

4 августа 2025 года в 16 часов 20 минут сотрудниками уголовного розыска у дома номер 9 по улице Тамбасова был задержан 48-летний гражданин, являющийся председателем жилищного кооператива. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.