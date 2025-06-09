ента новостей

13:14
В Петербурге полицейские выявили стритрейсеров с признаками опьянения
12:03
В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина
11:36
В Ленобласти полностью перекроют движение на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы
11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
11:27
В Кудрово в женщину выстрелили из страйкбольного оружия
11:21
На Новосибирской улице задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего
11:10
В Аптекарском переулке подросток открыл стрельбу из «пневматики» по окнам
11:06
В Петербурге в окно банка выстрелили из «пневматики»
11:01
В Петербурге почтили память основателя города Петра Первого
10:15
При сделках с недвижимостью можно будет применять биометрию
08:09
СПб в рейтинге бюджетных городов для отдыха
07:55
Прокуратура изучит Войтоловку
07:40
В Ленобласти легализуют гостевые дома
07:28
Рекорд в животноводстве Ленобласти
00:37
Победителями «Ролан Гаррос – 2025» в одиночном разряде стали Карлос Алькарас и Кори Гауфф, в мужском парном разряде победили ветераны, а Сара Эррани выиграла и пару, и микст
00:17
Смена тренерского штаба в петербургском хоккейном «Динамо»: вместо Игоря Гришина главным тренером стал Игорь Ефимов.
16:51
На КАД между развязками с ММПК «Бронка» и Ораниенбаумским проспектом перекроют одну полосу
16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
14:39
В Ленобласти поймали «гадалку», обманувшую пенсинерку в Колпино
14:27
Полицейские Ленобласти задержали двоих студентов, работавших на мошенников
08:52
Запретят стоянки на велодорожках?
08:40
Апраксин двор: борьба с незаконными постройками почти завершена
08:29
Задолжал огромную сумму за газ и решил пойти ва-банк
08:16
Вырос спрос на каршеринг в СПб и Ленобласти
00:34
Ведя 13 очков, баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА пятый матч финала Единой Лиги ВТБ со счётом 84:89
18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
16:13
В УК РФ может появиться наказание за DDoS-атаки
16:02
Выделят субсидии для негосударственных театров СПб
14:49
Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов проводит первую пресс-конференцию, а Роман Ротенберг может возглавить подмосковный «Витязь»
12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина

В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчины задержали подозреваемого в избиении посетителя магазина на улице Красных Военлетов

8 июня около 03 часов 00 минут в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации 27-летнего мужчины. Медицинское обследование выявило у него перелом носовой кости, переломы ребер, а также перелом пальца на левой руке.

Согласно заявлению потерпевшего, инцидент произошел накануне около 17 часов 20 минут в магазине, расположенном в доме номер 11 по улице Красных Военлетов в городе Гатчина. Неизвестный злоумышленник нанес ему телесные повреждения. Пострадавший обратился в полицию с официальным заявлением.

В результате оперативных действий, в тот же день сотрудниками полиции был задержан 23-летний кладовщик данного магазина, проживающий в деревне Малое Верево Гатчинского района. Он подозревается в совершении указанного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-05-2025, 12:56
В Разметелево жестоко избили посетителя магазина
2-06-2025, 12:06
В Гатчине задержали налетчика на магазин
15-05-2025, 14:12
В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине
13-07-2023, 12:50
В Гатчине покупатель в магазине устроил стрельбу из сигнального пистолета
19-05-2025, 13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
Вчера, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
6-06-2025, 18:57
На КАД в массовом ДТП с грузовиком плстрадали три человека
6-06-2025, 12:54
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
Наверх