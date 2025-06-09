В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина

8 июня около 03 часов 00 минут в правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации 27-летнего мужчины. Медицинское обследование выявило у него перелом носовой кости, переломы ребер, а также перелом пальца на левой руке.

Согласно заявлению потерпевшего, инцидент произошел накануне около 17 часов 20 минут в магазине, расположенном в доме номер 11 по улице Красных Военлетов в городе Гатчина. Неизвестный злоумышленник нанес ему телесные повреждения. Пострадавший обратился в полицию с официальным заявлением.

В результате оперативных действий, в тот же день сотрудниками полиции был задержан 23-летний кладовщик данного магазина, проживающий в деревне Малое Верево Гатчинского района. Он подозревается в совершении указанного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.