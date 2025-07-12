В Петербурге поймали грабителя, отобравшего у пенсионерки сумку на Витебском проспекте

9 июля 2025 года, в 17:00, в отделение полиции Московского района поступило заявление от гражданки пенсионного возраста, 82 лет, проживающей в указанном районе. Она сообщила о том, что возле дома номер 53 по Витебскому проспекту неизвестный субъект совершил открытое хищение её личного имущества. Согласно заявлению, у потерпевшей была похищена сумка, в которой находились мобильный телефон, документы, удостоверяющие личность, а также денежные средства в сумме 4 700 рублей. Преступник скрылся с места происшествия.

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

11 июля 2025 года, в 02:00, в районе дома номер 56 по проспекту Большевиков, оперативной группой уголовного розыска был задержан гражданин, 32 лет, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении вышеуказанного преступления. Задержанный является местным жителем.

В ходе оперативных мероприятий часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.