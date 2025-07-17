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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине задержали уличного грабителя

В Пушкине задержали уличного грабителя

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Пушкинского района задержали подозреваемого в грабеже на Ленинградской улице

В полицию Пушкинского района Петербурга 15 июля 2025 года около 11 часов 40 минут поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 60-летнего слесаря с множественными ушибами и ссадинами.

Согласно заявлению потерпевшего, инцидент произошёл около дома номер 83 на Ленинградской улице в городе Пушкин, где на него напал неустановленный злоумышленник, похитивший мобильный телефон.

В результате оперативно-розыскных действий, проведённых 15 июля 2025 года около 14 часов, оперативной группой у дома номер 31 по Школьной улице в Пушкине был задержан 32-летний, нигде не работающий местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж). На основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый был задержан.

Все по теме: Пушкинский район, грабеж
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