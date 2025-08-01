На Малой Балканской улице тувинец жестоко избил мужчину из-за включенных фар

В полицию Фрунзенского района 30 июля 2025 года около 03 часов 40 минут поступила информация об обнаружении мужчины, находящегося без сознания, возле дома номер 20 по Малой Балканской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пострадавшим является 49-летний местный житель. Ввиду множественных травм, нанесенных неустановленным лицом, потерпевший был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 111, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 31 июля 2025 года в 06:00, оперативной группой уголовного розыска возле дома 20 по Малой Балканской улице был задержан 26-летний уроженец Восточно-Сибирского региона, подозреваемый в совершении данного преступления. Предполагается, что причиной нападения послужил внезапно возникший конфликт, спровоцированный включенными фарами автомобиля потерпевшего, в ходе которого подозреваемый нанес телесные повреждения.

В отношении задержанного применена мера пресечения на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.