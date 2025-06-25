В Колпино задержали применевшего перцовый баллончик в автобусе

Вечером 16 июня 2025 года в городе Колпино, в салоне маршрутного автобуса №324, курсировавшего по Тверской улице, зафиксирован инцидент с участием несовершеннолетних, в ходе которого было применено вещество раздражающего действия, предположительно перцовый баллончик.

В медицинское учреждение обратился 17-летний молодой человек, с жалобами на повреждение органов зрения. Информация об этом инциденте была передана медицинскими работниками в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как хулиганство, совершенное группой лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 24 июня 2025 года в 17:00, возле дома №52 по Вознесенскому шоссе в городе Колпино задержан гражданин 2000 года рождения, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

В отношении задержанного применена мера процессуального принуждения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.