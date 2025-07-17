ента новостей

11:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей
11:40
В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:35
В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу
11:23
В центре Петербурга группа подростков ограбила прохожего
11:10
В Пушкине задержали уличного грабителя
10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
10:25
Не хватает кадров на заводах Петербурга
10:18
Петербург вошел в тройку регионов с наибольшими кухнями в квартирах
10:07
Инвалидам стало проще устроиться
09:49
Уменьшилась этажность новостроек
02:02
На начавшемся шахматном турнире «Moscow Open» петербургские шахматистки Мария Якимова и Татьяна Гетьман набрали 2 очка из 2, у Ольги Кармановой – 1,5 очка
01:22
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Мирослав Власенко одержали по две победы на старте турнира «Moscow Open – 2025»
00:51
Стал известен состав тренерского штаба Владимира Слишковича в баскетбольном «Зените»: налицо – балканский вектор
17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
17:10
В Киришах мужчина выстрелил в подростка из пневматического ружья
17:03
В Петербурге у закладчика изъяли более 1 кг мефедрона, а также гашиш и кокаин
16:47
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы
16:40
Мост через Свирь разведут для прохода по реке теплоходов «Сигулда» и «А.Уваров»
16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
11:12
На Ленинском проспекте у подростка отобрали мобильный телефон и футболку
11:07
В петроградском районе пенсионер отдел мошенникам 19,5 миллионов рублей
11:03
Полицейские поймали задержали подозреваемую в мошенничестве с земельным участком и домом в Отрадном
10:58
В Ленобласти жителя «Рублевки» задержали за поджог и избиение сожительницы
10:53
В Петербурге поймали подозреваемого в уличном разбое на Бассейной улице
10:48
На Гатчинском шоссе пьяный мужчина облил сожительницу керосином и поджег
10:39
У станции метро "Проспект Просвещения" произошла драка с использованием пиротехники
09:31
В «Пулково» обновили парк перронных автобусов
09:22
Выделены финансы на социальные объекты
09:09
Жители Петербурга увеличивают долги по кредитам
08:58
В Петербурге закрываются пекарни
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу

В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Гатчинского района задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений подруге

В Гатчинском районе Ленинградской области 16 июля 2025 года, около 01 часа 45 минут, в дежурную часть полиции поступила информация о нанесении ножевого ранения женщине 34 лет. Инцидент произошел в городе Гатчина, рядом с домом номер 2, расположенным по улице Зверевой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что причиной ранения стал конфликт, возникший между потерпевшей и ее знакомым в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина совершил нападение на женщину, использовав нож в качестве орудия преступления. Пострадавшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В тот же день, около 16:00, сотрудники уголовного розыска, проводившие оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Задержание произошло в Гатчине, возле дома номер 8 по улице Новоселов. Задержанным оказался 26-летний неработающий местный житель.

Мера пресечения в отношении задержанного избрана на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-06-2025, 13:19
В Гатчине задержали стрелка с Соборной улицы
17-06-2025, 12:46
В Петербурге задержали участника ножевого конфликта в Клинском переулке
14-07-2025, 17:57
В центре Петербурга неадекват ударил ножом случайного прохожего
27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы
2-06-2025, 12:06
В Гатчине задержали налетчика на магазин
15-07-2025, 10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:53
На трассе «Нарва» в ДТП пострадал подросток на питбайке
Вчера, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
Вчера, 16:35
На Невском проспекте байкер врезался в автобус
15-07-2025, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
Наверх