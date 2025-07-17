В Гатчине задержали мужчину, ударившего ножом подругу

В Гатчинском районе Ленинградской области 16 июля 2025 года, около 01 часа 45 минут, в дежурную часть полиции поступила информация о нанесении ножевого ранения женщине 34 лет. Инцидент произошел в городе Гатчина, рядом с домом номер 2, расположенным по улице Зверевой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что причиной ранения стал конфликт, возникший между потерпевшей и ее знакомым в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры мужчина совершил нападение на женщину, использовав нож в качестве орудия преступления. Пострадавшая была экстренно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В тот же день, около 16:00, сотрудники уголовного розыска, проводившие оперативно-розыскные мероприятия, задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Задержание произошло в Гатчине, возле дома номер 8 по улице Новоселов. Задержанным оказался 26-летний неработающий местный житель.

Мера пресечения в отношении задержанного избрана на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.