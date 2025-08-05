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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда с проспекта Солидарности

В полицию Невского района 4 августа 2025 года около 20 часов 50 минут обратилась пожилая женщина, 87 лет, пережившая блокаду Ленинграда и проживающая в доме номер 8 на проспекте Солидарности. Она сообщила, что стала жертвой обмана, организованного по схеме "родственник попал в аварию", и передала двести тысяч рублей неизвестному курьеру возле своего дома.

В тот же день в городе Колпино, возле дома 30 на улице Севастьянова, по подозрению в совершении данного преступления был задержан молодой человек 20 лет.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий и выяснения обстоятельств произошедшего.

Денежные средства, полученные мошенническим путем, изъяты и возвращены владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и осторожность при поступлении звонков от неизвестных лиц, сообщающих о несчастных случаях с родственниками или о несанкционированном снятии денежных средств с банковских счетов. Рекомендуется немедленно прекратить разговор, заблокировать номер звонившего и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Все по теме: Невский район, мошенничество, пенсионеры
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