В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу блокадного Ленинграда

В полицию Невского района 4 августа 2025 года около 20 часов 50 минут обратилась пожилая женщина, 87 лет, пережившая блокаду Ленинграда и проживающая в доме номер 8 на проспекте Солидарности. Она сообщила, что стала жертвой обмана, организованного по схеме "родственник попал в аварию", и передала двести тысяч рублей неизвестному курьеру возле своего дома.

В тот же день в городе Колпино, возле дома 30 на улице Севастьянова, по подозрению в совершении данного преступления был задержан молодой человек 20 лет.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий и выяснения обстоятельств произошедшего.

Денежные средства, полученные мошенническим путем, изъяты и возвращены владелице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и осторожность при поступлении звонков от неизвестных лиц, сообщающих о несчастных случаях с родственниками или о несанкционированном снятии денежных средств с банковских счетов. Рекомендуется немедленно прекратить разговор, заблокировать номер звонившего и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.