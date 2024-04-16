Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников

Вечером 11 апреля 2024 года, около 19 часов 05 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился петербуржец, который сообщил о том, что его 82-летняя бабушка, проживающая в квартире дома 3 по Пражской улице, стала жертвой мошенников по схеме «ваш родственник попал в ДТП» и передала курьеру 210 тысяч рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

14 апреля 2024 года около 13 часов 40 минут возле дома 12 по Пражской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 17-летнего подростка.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91УПК РФ.