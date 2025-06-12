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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой

В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой

10 июня в отделение полиции Выборгского района Петербурга поступило обращение от 93-летней гражданки, проживающей в доме номер 4 по улице Жени Егоровой. В своем заявлении она указала, что 20 мая ей поступили телефонные звонки от неустановленных лиц, которые, используя обман, убедили её передать курьеру двести тысяч рублей 10 июня возле подъезда её дома, мотивируя это необходимостью обеспечения сохранности её сбережений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

В тот же день, в 22 часа 40 минут, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска возле дома номер 97 по проспекту Энгельса был задержан 33-летний безработный житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого было произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Выборгский район, мошенничество, пенсионеры
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